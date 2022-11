Successo a Vado Ligure per la Festa della Sostenibilità

L’evento ha infatti coinvolto grandi e piccini in una serie di appuntamenti creativi, divertenti e sostenibili.

Giovedì 20 Ottobre un folto gruppo di bambini del tempo integrato della Ludoteca Il Cappellaio Matto di Vado Ligure è stato coinvolto in una passeggiata naturalistica, nella frazione di San Genesio, volta alla conoscenza del bosco e alla pulizia del sentiero da rifiuti dispersi in ambiente. L’uscita è stata occasione per riflettere sul destino dei rifiuti che, se non correttamente conferiti, giungono inevitabilmente in mare, danneggiando più ecosistemi durante il loro viaggio.

Sabato 5 Novembre invece doppio appuntamento.

- Per i cittadini si è svolta un’avvincente maratona fotografica a tema ambientale. “A spasso con l’obiettivo” offre da sempre un modo alternativo di scoprire la città, a passo lento e sguardo accorto, per scorgere dettagli a cui altrimenti non faremmo caso. Tre i temi proposti, Linea Blu, Sentieri, Buono e giusto, che i partecipanti, armati di dispositivo fotografico, hanno cercato di rappresentare al meglio in chiave ambientale spostandosi in lungo e in largo per il territorio di Vado Ligure.

Una giuria di esperti ha scelto i lavori migliori, valutati in base all’aderenza alla tematica, alla creatività e originalità mostrata e al valore del messaggio ambientale. Di seguito i membri della giuria che in questi giorni hanno valutato i lavori: Davide Virzi, Direttore Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, esperto e grande conoscitore dell’ambiente e delle emergenze ad esso legate; Alessandro Chiabra, grafico, esperto di comunicazione e appassionato di fotografia; Chiara Gavarone, educatrice della Ludoteca Comunale Il Cappellaio Matto, appassionata di mare, bambini e creatività.