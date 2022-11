Albenga, scontro all'incrocio tra via Genova e via Dei Mille: scooterista in codice giallo

Incidente nel pomeriggio odierno, intorno alle 17.30, nel centro di Albenga all'incrocio tra via Genova e via Dei Mille.

Coinvolti nel sinistro uno scooter e un'automobile entrati in collisione con una dinamica al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto anche per regolare il traffico sempre consistente nella zona in quell'orario.

A prendersi cura della persona a bordo del mezzo a due ruote sono invece stati i militi della Croce Bianca albenganese che l'hanno trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.