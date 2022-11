A Carcare un incontro per parlare dei tanti volti della violenza di genere

Lunedì 21 novembre alle 20.30 presso la SOMS g.c. in piazza Caravadossi a Carcare, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (il 25 novembre) si parlerà dei tanti volti della violenza di genere. L'evento è organizzato dalla sezione Anpi di Carcare e dal Comune di Carcare.

Interverranno le dottoresse Fiorenza Giorgi, Silvana Mordeglia e Alice Gauna .

Cureranno i monologhi e l’accompagnamento musicale gli studenti del Liceo Calasanzio di Carcare , sotto la guida della Professoressa Daniela Olivieri.

L’allestimento della sala curato dallo stilista Luca Moretti.

L’ingresso libero ed è consigliato l’uso della mascherina.