Albenga: "50 sfumature di natura", la mostra a Palazzo Oddo

A Palazzo Oddo la mostra “50 sfumature di natura”. L’idea iniziale, la raccolta delle foto e la prima curatela della mostra sono state di Valter Bernardeschi (insigne fotografo naturalista, due volte tra i protagonisti delle biennali di fotografia internazionale di Albenga del 2014 e 2016) e del compianto Enzo Righeschi (liason officer FIAP per l’Italia e Direttore del F.E.C. di Montevarchi che si occupò del gemellaggio col Circolo Fotografico San Giorgio di Albenga).

La mostra contiene 50 scatti di 50 fotografi naturalisti italiani, tutti pluripremiati ed encomiati a livello nazionale e internazionale. Alcune delle foto hanno ricevuto premi nei maggiori Concorsi Internazionali specializzati come quello organizzato dal Museo di Scienze Naturali di Londra, quello lanciato dalla rivista Oasis, o hanno contribuito alle vittorie della nazionale italiana di fotografia che, nel tema “foto di natura”, ha vinto per 16 anni di fila la FIAP World Cup, imponendosi tra il centinaio di nazioni che fanno parte di questa Federazione Mondiale.

Esposta per la prima volta a Montevarchi, quindi a Roma e, a seguire, nel luglio scorso, a Casa Girardenghi in Peagna, con l’organizzazione del Circolo Fotografico San Giorgio per il Patrocinio del Comune di Ceriale, e con la presenza dei due curatori toscani, la mostra è oggi collocata al Museo dei vetri romani “Magiche Trasparenze”, per la curatela della palazzo Oddo che collabora da anni col circolo fotografico.

Il San Giorgio BFI-ILFIAP, infatti, gestisce il FIAP Exhibitions Center al terzo piano del palazzo della cultura e vi allestisce dal 2014 una media di 3 mostre internazionali all’anno, con altri eventi fotografici nelle sale adiacenti.

“50 sfumature di natura” ha il Patrocinio del comune di Albenga, per la soddisfazione del Presidente della pal. Oddo dott. Pirino e del Circolo prof. Tavaroli, entrambi entusiasti per il “magico” abbinamento tra arte romana e animali nel loro mondo naturale, tra museo e buona fotografia.

I volontari del sodalizio fotografico ingauno ci tengono a dedicare l’evento alla memoria dell’amico Enzo che, dopo una dura lotta, è morto pochi giorni addietro, subito dopo l’ultima visita felice di luglio ad Albenga.

La mostra fotografica "50 sfumature di natura" è visitabile dal martedì a domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 al primo piano di palazzo Oddo presso l’esposizione Magiche Trasparenze.