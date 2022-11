Pietra Ligure, il 26 novembre la Giornata Lourdiana nella basilica di San Nicolò

La sottosezione Unitalsi AIF Albenga, Imperia e Finale organizza per sabato 26 novembre la Giornata Lourdiana a Pietra Ligure presso la basilica di San Nicolò. Un rito particolare poiché la santa messa non sarà celebrata all'altar maggiore ma in una cappella laterale sull'altare di Nostra Signora della Salute.

Nel 1724 S. Leonardo da Porto Maurizio venne a Pietra Ligure per predicare una novena in onore di San Nicolò per l'8 luglio. Durante questa divulgazione fu invitato ad andare ad assistere un morente. Il santo andò ma trovò inutile la sua visita essendo il paziente entrato in agonia e senza sensi. Dopo qualche preghiera egli alzò gli occhi e vide sopra il letto appesa una effige di Maria, SS.ma madre di Dio, mediatrice di tutte le grazie. Allora animato certamente da Spirito Divino disse: 'Dalla celeste Madre depositaria delle grazie e corredentrice verrà la salute!'. Tolse il quadro appoggiandolo presso il morente che tutt'a un tratto si risveglio. Dopo essersi confessato e guarito completamente, si alzò recandosi con S. Leonardo e i familiari in chiesa a ringraziare Dio, la Vergine e San Nicolò".

Il programma della giornata: ore 9 celebrazione della S. Messa all’altare Madonna della Salute in ricordo di Gianni e defunti Unitalsi; segue rito adesione alla Grotta di Lourdes con affidamento alla Madonna; conclusione con recita del santo rosario. La partecipazione aperta a tutti. Per informazioni telefono 366873183 - email aif@unitalsiligure.it.