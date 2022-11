“Segui il cuore” ad Albenga: i 19 novembre camminata solidale in compagnia di Malvina Abbattista e gli animali di Equus Lab

Sabato 19 novembre dalle 14 ad Albenga pomeriggio all’insegna del volontariato con “Segui il cuore”.

L’iniziativa, curata da Malvina Abbattista, presidente dell’Asd Equus Lab, prevede l’incontro in piazza IV Novembre. Da qui si partirà tutti per una passeggiata solidale urbana per le vie di Albenga in compagnia di Attila e Cenere mini horses, Diana la pecora, Leonida e O’Neill cani pastore.

La camminata si snoderà attraverso le vie cittadine in direzione mare in viale Martiri della Libertà, viale Italia, lungomare Colombo, via Deportati e Internati Albenganesi in Germania, Lungo Centa Croce Bianca, per fare ritorno nel centro storico dove, ad attendere il gruppo ci saranno i rappresentanti delle associazioni Croce Bianca, Protezione Civile, Avis, Admo e Caritas che potranno raccontare la loro esperienza e fornire informazioni a chiunque fosse interessato ad approfondire il tema ed eventualmente iscriversi.

In un clima di conoscenza reciproca e condivisione, verrà offerta una merenda con musica di intrattenimento (con l’utilizzo di casse audio) e la possibilità di interagire con gli animali di Equus Lab.

L’evento si propone di contribuire alla sensibilizzazione sul tema dell’impegno e del dono, grazie alla testimonianza delle tante associazioni presenti sul territorio che da sempre costituiscono una rete fondamentale per la nostra società civile: Avis, Admo, Protezione Civile (senza la quale gli ultimi incendi che hanno devastato e ferito il nostro territorio, avrebbero fatto danni ancora più gravi), Croce Bianca, Caritas e l’associazionismo giovanile che si occupa di educazione presente in Albenga con AC e Agesci.

“A loro, ai giovani soprattutto, abbiamo il dovere di fornire strumenti e occasioni per essere protagonisti e ‘Segui il Cuore’ con la passeggiata solidale in Albenga può essere una buona occasione per dimostrare che Insieme si può”, spiega Malvina Abbattista.

L’associazione Asd Equus LAB di Castelbianco è impegnata nella promozione del recupero del nostro entroterra e della sua conservazione, ritrovando il piacere della vita all’aria aperta, la cura e la conoscenza degli animali, con “trekkinate amatoriali” adatte a tutti, da zero a cent’anni, per bambini, nonni, condividendo un’esperienza fatta di cose semplici, nella natura. Protagonisti e compagni d’avventura sono mini horses, caprette tibetane, la pecora e i cani pastore che grazie all’addestramento diventano compagni di avventura, affiancando sui sentieri gli ospiti in una piccola transumanza e contribuendo a mantenere tracciati e puliti gli antichi sentieri. Equus LAB fa attività di volontariato progettuale con i propri animali in strutture per anziani e per disabili.