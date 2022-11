Trasporti, il presidente Toti e l'assessore Sartori incontrano i sindacati del trasporto pubblico locale

Questa mattina il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori e i rappresentanti regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Faisa-Cisal si sono incontrati in Regione per fare il punto sull'attuale situazione del Tpl in Liguria.

“Le aziende di Tpl non ci segnalano problemi imminenti di liquidità – hanno comunicato Toti e Sartori ai sindacati – Condividiamo tuttavia le preoccupazioni dei sindacati in ordine alla necessità di adeguati finanziamenti per dare stabilità al sistema e per affrontare i maggiori costi causati dal rincaro dei carburanti e dagli strascichi derivati dai minori ricavi dovuti al Covid. Per monitorare la situazione del comparto confermiamo la nostra volontà di istituire un tavolo di regia che comprenda le Province, la Città Metropolitana, i Comuni tramite l'Anci, le aziende e i sindacati. E' necessario, però, prima di tutto avere in mano dati concreti: per questo motivo aspettiamo di vedere come sarà strutturata la prossima legge di stabilità”.