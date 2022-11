Governo, l’annuncio: al viceministro Rixi la delega sul mare

Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi riceverà nei prossimi giorni la delega al mare.

Ad annunciarlo è Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine della cerimonia di consegna della nave Msc Seascape a Monfalcone:

“Da lunedì darò la delega per il mare al mio viceministro Edoardo Rixi che è uomo di mare e da genovese ha le idee chiare”.

Dopo la nomina ufficiale di ministri e sottosegretari del nuovo Governo Meloni si definiscono ora gli incarichi: il ligure Rixi avrà il compito delicato di seguire con attenzione lo sviluppo dell'economia del mare, con un focus ai porti. Una delega che inevitabilmente si lega al tema delle infrastrutture ed è centrale anche per la Liguria.

Una delega fondamentale anche per la transizione energetica: nei porti infatti si punta sempre di più ad investire sugli impianti per il gas naturale liquefatto per ammortizzare le mancanze del mercato energetico russo.