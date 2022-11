Diocesi Savona-Noli in lutto: è mancata suor Ausiliatrice Moraldo delle Figlie

"Per i primi abitanti era come madre Teresa di Calcutta - dicono i membri della comunità di Poomala - Le rendiamo omaggio con il cuore pieno di gratitudine e amore".

Ha fondato il Convento "San Giuseppe" nel villaggio di Poomala, nello stato del Kèrala, il primo della congregazione in India, e dal novembre 1974 al giugno 1989 ne è stata la madre superiora. Con la sua presenza ha permesso l'espansione della missione in quella terra.

Ieri ha lasciato il mondo terreno per entrare nella Casa del Padre Celeste suor Ausiliatrice Moraldo delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia.

Nativa di Sanremo, aveva novantadue anni, di cui sessantacinque interamente spesi nella sua vita religiosa. Tra i suoi meriti anche quello di aver avviato il primo dispensario nella zona e distribuito coperte, vestiti, alimenti come grano e latte in polvere, medicine e servizi gratuiti alle persone, senza distinzione di casta, millenario sistema ufficialmente abolito ma che influenza in parte ancora oggi le gerarchie di stratificazione sociale a carattere rigorosamente ereditario.