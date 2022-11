La partnership di Nio con Huazhu Group, il futuro dei veicoli elettrici

Il mercato automobilistico è in continua ascesa nonostante i prezzi del carburante vedano costantemente un aumento esponenziale. In particolare, proprio per arginare questo problema con uno sguardo green rivolto al futuro, si fa largo da diverso tempo ormai il mercato delle vetture elettriche, vera rivoluzione sotto diversi aspetti che riguardano le case produttrici, gli acquirenti e anche gli investitori sul mercato internazionale. Milioni sono i clienti, infatti, che in tutto il mondo si stanno avvicinando sempre di più a questa realtà che vede tutte le più grandi aziende autonomistiche immettere sul mercato modelli in cui la tecnologia si sposa con il rispetto dell’ambiente e con un minore inquinamento.

Aumenta sempre di più la presenza delle colonnine di ricarica per vetture elettriche

A questo riferimento si fa tanto parlare anche delle ormai note colonnine di ricarica, fondamentali per questo tipo di automobili che permettono una capacità sempre maggiore di durata della batteria e di conseguenza non avere problemi di sorta durante il viaggio. Molte sono le case automobilistiche che hanno cominciato una vera e propria politica a favore di queste colonnine, è il caso di NIO, casa automobilistica cinese nata nel 2014 e conosciuta e specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella costruzione di veicoli elettrici (il più il suo nome è famoso anche per la scuderia che partecipa al Campionato FIA di Formula E) che però è andata oltre: da diverso tempo ormai il suo nome è accostato alla costruzione di vere e proprie stazioni di ricarica.



L’affidabilità di Nio e la collaborazione con Huazhu Group

La Società è quotata in borsa, Nio azioni ci dimostra come questa azienda sia entrata nel mercato internazionale in maniera decisa e sotto un certo pinto di vista rivoluzionaria e quanti investitori in tutto il mondo le diano una fiducia guadagnata sul campo con vetture affidabili, all’avanguardia ed esteticamente belle da vedere. Abbiamo fatto riferimento in precedenza alle colonnine di ricarica indispensabili per le vetture elettriche: ebbene NIO ha collaborazione con Huazhu Group per costruire addirittura stazioni di ricarica. Ciò rappresenterebbe un’ulteriore spinta verso un mercato che vede già un notevole successo in buona parte del mondo. Discorso a parte, se volessimo accennare a casa nostra, per quanto riguarda l’Italia dove i numeri delle vetture alimentate a batteria non attestano ancora una grande fiducia verso l’elettrico.



Le prime stazioni di ricarica presenti in diversi Paesi d’Europa

Come spesso succede il mercato cinese non rimane all’interno dei confini nazionali ma, al contrario, esporta idee e contenuti anche negli altri continenti. Diversi, ad esempio, sono gli stati europei in cui NIO è presente non solo con le automobili ma anche e forse soprattutto con i sistemi di ricarica, vedi lo scambio di batteria automatizzato che darà la possibilità di ricaricare la macchina in maniera completa in pochissimo minuti, gli esempi più famosi ed eclatanti sono la Norvegia e la Germania ma il mercato è in evoluzione in molti altri Stati. Una vera e propria iniezione di fiducia per tutte quelle persone che hanno già investito nell’elettrico o per chi ancora è indeciso se fare questo passo o meno.



Un mercato in aumento e già proiettato: il 2023 l’anno della svolta

La partnership di Nio con Huazhu Group è strategica e guarda ovviamente al futuro: le previsioni, infatti, per l’avvenire fanno ben sperare e un anno molto importante sotto questo punto di vista sarà già il 2023, anno in cui i veicoli elettrici a batteria insieme a quelli elettrici ibridi plug-in dovrebbero superare i veicoli diesel e benzina di nuova immatricolazione. Lo step successivo sarà poi il 2025 in cui anche le prestazioni, oltre al calcolo numerico prodotto, saranno maggiori rispetto alle automobili a combustione. Nello specifico i numeri sono chiari: nel 2030 la metà delle domande per le nuove auto riguarderà le auto elettriche, una ricerca condotta da Motus-£ su circa 15.000 consumatori europei. La percentuale andrà man mano crescendo.



Il successo delle vetture elettriche e la fiducia degli investitori

Il mercato, come abbiamo visto in precedenza, prema NIO e gli investitori vedono di buon occhio le attività del colosso automobilistico cinese e della partnership con Huazhu Group per la costruzione di stazioni di ricarica che diventeranno il vero fulcro dello sviluppo automobilistico del futuro. Gli esperti del settore credono al forte sviluppo dell’elettrico, testimoniato dai numeri che giorno dopo giorno da ogni parte del mondo raccontano di questo successo, vedi Nio azioni. L’apprezzamento non è solo da parte dei piccoli investitori ma anche di fondi maggiori che, nelle borse più importanti del mondo, sono pronti a fare propri i progetti presenti e futuri di questa nuova realtà automobilistica: un aspetto che non dovrebbe stupire più di tanto visto l’aumento dei costi e in particolare quello delle materie prime. Nio e Huazhu Group, il futuro è nelle stazioni le stazioni di battery swap.