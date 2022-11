Buon compleanno alle Scuole Pie di Savona e Finale Ligure, il 25 novembre la festa dello studente al Priamar

L'associazione A Campanassa, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito Territoriale di Savona e con “l’Associazione Amici degli Scolopi”, per l’anno scolastico 2021/2022 (con appendice nell’anno 2023) ha organizzato un ciclo di eventi, laboratori ed incontri per le celebrazioni dell'anno calasanziano.

L'iniziativa è rivolta alla cittadinanza, ma soprattutto agli studenti e docenti delle classi quarte e quinte degli istituti secondari superiori savonesi che sono stati invitati a dare il proprio contributo, sulla base delle peculiarità dei piani di studio di ciascuna scuola. L'obiettivo è promuovere la conoscenza della figura di Giuseppe Calasanzio ed il suo contributo dato alla nascita delle scuole popolari, alla formazione dei giovani con i padri scolopi, favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e la diffusione e conservazione delle tradizioni locali.

Le celebrazioni calasanziane per l’anno 2022, ricordano il 400° anniversario della nascita della Scuola popolare: 1° novembre 1622 – 1° novembre 2022. Infatti, a Savona, in Contrada Scarzeria, il giorno 1° novembre 1622, i Padri Scolopi iniziarono l’insegnamento sotto la direzione di Padre Pietro Casani.

A conclusione dell’anno dedicato alla figura di Calasanzio e alle scuole popolari, il giorno 25 novembre presso la sala della Sibilla al Priamar, dalle ore 9 alle ore 12 si svolgerà la festa dello studente. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali da parte del presidente della Campanassa, dell’ufficio scolastico e delle autorità presenti.

A seguire, tutti gli istituti, docenti ed allievi, che si sono impegnati nella realizzazione di percorsi di approfondimento e di produzione di materiali grafici ed artistici sull’opera, la vita ed i luoghi calasanziani, illustreranno i lavori realizzati, anche mediante una presentazione multimediale commentata. Al termine della presentazione, avrà luogo la premiazione di dirigenti, docenti ed alunni di tutti gli istituti coinvolti nella realizzazione del progetto.