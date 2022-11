Lalla al convegno "Diritti dei bambini doveri degli adulti"

Francesco Lalla, Difensore civico e Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Liguria, sabato 19 novembre 2022 alle ore 8.45, in occasione del 33° anniversario della Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, aprirà i lavori del convegno "Diritti dei bambini, doveri degli adulti". L’incontro si svolge nella Sala Congressi dell’Ordine degli avvocati di Genova, in via XII Ottobre 3.

All’evento partecipano anche l’assessore per la Tutela e valorizzazione dell’Infanzia della Regione, Simona Ferro, il presidente dell’Ordine degli Avvocati della Liguria Luigi Cocchi, il presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Liguria Claudia Lanteri e Francesco Mazza Galanti, Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del comune di Genova. Apre i lavori Dario Arkel, responsabile dell’Ufficio del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che sottolinea che il convegno è dedicato anche alla memoria del medico pedagogista ebreo-polacco Janusz Korczak e dei suoi 200 bambini dell'orfanotrofio del ghetto di Varsavia, assassinati nel campo di sterminio di Treblinka il 5 agosto 1942.

Korczak è ritenuto universalmente il "padre dei Diritti del bambino e dell'adolescente" come reso noto dai suoi libri "Come amare il bambino" e "Il diritto del bambino al rispetto", editi dal 1912 in poi.