"Nuove Frontiere dell’Imaging Muscolo-Scheletrico a supporto del Clinico": un convegno a Cairo, appuntamento il 19 novembre

“Nuove Frontiere dell’Imaging Muscolo-Scheletrico a supporto del Clinico”, questo il nome del convegno che si terrà sabato 19 novembre nei locali di VB MED (via Berio, 1) a Cairo Montenotte.

VB MED, nuovo centro di Medicina Multidisciplinare specializzato in Ortopedia e Diagnostica Radiologica nel cuore della città cairese, aprirà le porte per la prima volta ad un board medico-scientifico di alto livello su scala nazionale: "Non siamo ancora operativi come struttura sanitaria, ma stimiamo di poter iniziare la nostra attività in tempi brevi".

Attraverso la visione globale dell’argomento, i relatori focalizzeranno l’attenzione sull’importanza della diagnostica per immagini in ausilio allo specialista, seguendo un metodo operativo integrato da varie professionalità.

L'evento si sabato sarà la prima giornata di un progetto di formazione in medicina multidisciplinare con accreditamento ECM, alla quale seguiranno una serie di eventi scientifici, trattati da esperti del settore e dedicati all’osservazione del paziente nella sua globalità.

Programma: moderatori Carlo Grandis e Delia Venerucci; 8.15 Registrazione partecipanti; 8.40 Saluto delle autorità (sindaco Lambertini); 8.50 Benvenuti (M. Miiacca); 8.55 Presentazione del simposio e apertura lavori (C. Grandis); 9.00 Instobiltà di Spalla e Gomito (T. Mangano); 9.20 Patologia dell’Anca nel Giovane e Protesi (A. Camera); 9.35 Inquadramento della Patologia Femoro-Rotulea (M. Basso); 9.50 La Sindrome Pronatoria nel bambino: ieri e oggi (S. Boero/V. Camurri); 10.10 Radiologia Tradizionale: Attualità e Modalità Applicative in ambito M&K (D. Venerucci); 10.30 Coffee break; 11.00 Alterazioni Osteo-Articolari in Patologia Reumatica (D. Camellino); 11.15. Tecnica della Fionda nelle Instabilità Scafo-lunate (C. Grandis); 11.30 Ecografia Muscolo-Scheletrica: dal Sintomo alla Causa (G. Ferrero); 11.50 Instabilità del Rachide Lombare Degenerativa e Maiformativa (A. Barbanera); 12.10 Risonanza Magnetica Ortostatica e Dinamica: Stato dell'Arte e Campi di Applicazione (G. Monetti); 12.30 Tavola Rotonda (mod. D. Venerucci); 13.00 Questionario ECM; 13.15 Chiusura lavori.