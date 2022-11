Savona, la Uil Liguria incontra l'Asl 2: "Dal Pnrr possono arrivare risposte per una sanità pubblica efficiente e sostenibile"

Venerdì 18 novembre alle ore 14, a Savona, presso la sala maestrale dell’Idea Hotel (piazza Di Vittorio 2), si terrà un confronto per discutere di salute sul territorio: “Salute: al lavoro tra criticità e futuro. La Uil Liguria incontra l'Asl 2”.

"Da sempre la Uil si batte per una medicina territoriale in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e fragile – commenta Sheeba Servetto, segretaria confederale regionale Uil Liguria con delega al savonese e organizzatrice dell’evento – La nostra volontà, come sindacato delle persone, è quella di aprire un dialogo con le sedi provinciali dell’Asl: le criticità del settore sanitario non colpiscono solo gli operatori, ma di conseguenza l’intera cittadinanza, ma dai fondi del PNRR possono arrivare le risposte corrette per avere una sanità pubblica efficiente e sostenibile".

Di seguito il programma dell’evento: introduce e modera Sheeba Servetto, segretaria confederale regionale Uil Liguria con delega al savonese; saluti istituzionali: Barbara Pasquali, assessore del comune di Savona; Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria. Discuteranno: Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria; Claudio Gallo, segretario Uil Pensionati Savona; Monica Cirone, direttore Socio Sanitario Asl 2 Ligure; conclusioni di Alfonso Pittaluga, segretario regionale confederale Uil Liguria.