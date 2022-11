L'arte corre in aiuto dell'ospedale di Albenga: i quadri di Sergio Giusto in vendita per l'acquisto dell'ecocardiografo (FOTO)

Tutto il ricavato dalla vendita dei quadri dell’artista ingauno Sergio Giusto sarà destinato all’acquisto dell’ecocardiografo per l’ospedale di Albenga.

La necessità di dotare il Santa Maria di Misericordia di questo strumento è emersa a seguito di un incontro del consigliere Gerolamo Calleri con il dottor Shahram Moshiri, primario di cardiologia.

L’iniziativa è stata immediatamente supportata dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e dal comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore che ha dato il via alla raccolta fondi.

L’ecocardiografo che sarà concesso in comodato d’uso gratuito all’Asl 2 per il suo utilizzo nell’ospedale Santa Maria di Misericordia servirà ad abbattere le liste di attesa permettendo di svolgere importanti esami diagnostici anche ad Albenga.

Le opere di Sergio Giusto che con il suo gesto ha dimostrato una grande generosità si possono trovare esposte nelle seguenti attività: Ottica Ottobelli, Bar Lara, Vecchio Bar Testa, Bianco Sport, Bar l’Archetto, 8Food, Boutique Sandra, Tabaccheria Ansaldi e Bar Ex Atelier, nonché presso la Loggia Comunale.

Per chi volesse contribuire è stato aperto un conto apposito (n. 008541) presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato "Un ecocardiografo per l'ospedale di Albenga", Iban IT97 U 05034 49251 000000008541.