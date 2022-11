Samp, tanti dubbi, poche certezze: la lettera di Al Thani convince poco

Tanti squilli, nessuna risposta. La redazione de La Voce di Genova ha provato, invano, a contattare il numero di telefono riportato nella lettera con cui lo sceicco Khaled Al Thani avrebbe ribadito l'interessamento per la Sampdoria. Abbiamo provato anche a inviare una mail all'indirizzo presente a fianco del numero telefonico e anche in questo caso (almeno per il momento) nessuna risposta.

Sebbene il comunicato sia stato confermato dal trustee Vidal, in molti continuano ad avere delle perplessità sulla trattativa che vedrebbe il club blucerchiato nelle mire dello sceicco. Ciò deriva anche da alcune incongruenze che emergono dalla nota ormai divenuta di dominio pubblico: dalla scelta di utilizzare il termine "communicated", anziché "statement" o "press release" per annunciare il comunicato stampa, fino alla mancata uniformità tra "Sheikh" e "cheikh" e i nomi "Khalid" e "Khaled" (per onor di cronaca bisogna comunque tener presente che non è un errore, essendo una trascrizione dall'arabo, scrivere i nomi in entrambe le versioni).