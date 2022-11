Celle, sopralluogo dei vigili del fuoco nell'ex Colonie Milanesi: immobile in stallo da anni

Un sopralluogo per verificare la situazione della struttura. Questa mattina i vigili del fuoco hanno verificato l'attuale stato delle ex Colonie Milanesi di Celle Ligure attualmente ancora in uno stato di abbandono.

Nell'aprile del 2021 Cassa Depositi e Prestiti aveva ritirato il permesso a costruire dal comune cellese e a giugno dello stesso anno era stata adottata la determinazione della conclusione positiva della conferenza dei servizi, dopo praticamente due anni e mezzo di nessuna notizia da quando era stata firmata la convenzione urbanistica nel novembre 2018.

I lavori però al momento non sarebbero partiti con l'immobile lasciato a se stesso da oltre trent'anni e versa in uno stato di degrado con il tetto che a causa del maltempo è andato praticamente distrutto.

Il progetto globale sulle ex Colonie Milanesi prevedeva in principio il totale restyling con la realizzazione di un albergo di lusso con 144 stanze, la realizzazione di 37 unità di residenza turistico-alberghiera e una Spa di 2000 mq.