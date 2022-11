Formazione e sicurezza sul lavoro, tavolo in Prefettura: i sindacati verranno inseriti nel percorso con le scuole

L'introduzione nel programma di formazione con le scuole dei sindacati. Questo il sostanziale sviluppo emerso durante l'incontro che si è svolto ieri in Prefettura tra il Capo di Gabinetto Diego Dalla Verde, le organizzazioni sindacali, Unione Industriali, Inail, Ispettorato del Lavoro, vigili del fuoco, Asl2 e l'Ufficio Scolastico Provinciale.

La riunione faceva seguito alla richiesta formalizzata lo scorso 18 ottobre dopo il presidio sulle morti sul lavoro davanti al Palazzo del Governo savonese.

"Il tavolo è stato deciso che si sarà riunirà periodicamente, una volta al mese per dare continuità al lavoro - ha detto Simone Pesce, segretario generale Cisl - Avevamo chiesto nell'ambito dell'ultimo incontro di fare qualcosa di pratico a livello territoriale e infatti prima di tutto faremo una sperimentazione di formazione congiunta tra chi già la fa all'interno delle scuole come Asl e Inail e poi come parti sociali sindacali e datoriali vogliamo essere introdotti nel programma, come testimonianza all'interno di questi percorsi. Ora ci incastreremo nell'anno scolastico 2022-2023 e per i prossimi anni programmeremo incontri insieme".

"Uno dei problemi più gravi legati agli infortuni vede coinvolti gli studenti che fanno alternanza scuola lavoro, noi vogliamo provare a creare, insieme alle parti datoriali, linee guida che individuino le aziende che hanno i requisiti sufficienti per garantire sicurezza ai giovani" ha proseguito Pesce.

"Ci siamo concentrati sulla formazione e le buone pratiche per la cambiare sicurezza - ha detto la segreteria della Uil Sheeba Servetto - prima di tutto coinvolgendo i sindacati negli istituti scolastici e poi tramite un discorso preventivo sull'alternanza scuola lavoro e le criticità, far sì che ci sia un rapporto tra la teoria e quando ci si trova operativamente sul lavoro".