"No alla chiusura del punto nascite": a Savona lo striscione che anticipa la protesta in piazza (FOTO)

Savona si erge a difesa del punto nascite all'ospedale San Paolo.



In attesa della manifestazione in programma domani, sabato 19 novembre in piazza Pertini, quest'oggi è spuntato uno striscione eloquente in via Gramsci nei pressi del mercato civico: "No alla chiusura del punto nascite".

Un segnale tangibile di come la mobilitazione, che segue le voci di un presunto ridimensionamento derivante dal nuovo piano sanitario regionale, sia particolarmente attiva per tutelare il presidio neonatale del nosocomio savonese.