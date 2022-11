Albenga, aperte le iscrizioni per la 35° edizione del Concorso Pianistico Internazionale - 12° Memorial "Maria Silvia Folco"

Sono aperte le iscrizioni per la 35° edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” – 12° Memorial “Maria Silvia Folco” che si svolgerà il prossimo 27-28-29 dicembre ad Albenga.

Afferma Isabella Vasile, direttore artistico del Concorso Pianistico: "Con grande soddisfazione quest’anno possiamo tornare ad un Concorso Pianistico interamente in presenza sia per la sezione dedicata ai professionisti che quella amatoriale".

"Dato lo straordinario successo della sezione on-line, abbiamo deciso comunque di mantenere questa possibilità che permette anche a coloro che vivono in paesi molto distanti di partecipare. Non a caso la prima iscrizione è giunta proprio da Montréal e molte richieste di informazioni sono arrivate da ogni parte del mondo, in particolare i paesi dell’est (Cina, Corea, Giappone ecc)".

"Un concorso inclusivo dunque e, proprio in quest’ottica, abbiamo deciso di mantenere le quote di iscrizione basse pur prevedendo premi particolarmente allettanti per i vincitori delle 7 categorie in gara. È importante fare un focus, inoltre, sulla giuria di altissimo livello composta da Maria Teresa Carunchio (presidente), Anna Lisa Bellini, Cesare Castagnoli, Leonardo Colafelice, Wonmi Kim. Si tratta di docenti di conservatorio e famosi concertisti che hanno avuto e/o stanno avendo uno straordinario successo".

"Infine ricordo la sezione composizione pianistica che nel corso degli anni si è affermata sempre più. Ringrazio l’Amministrazione per la collaborazione che ogni volta ci rinnova per la realizzazione di questo evento", conclude.

Aggiunge il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "Il periodo delle feste tra Natale e Capodanno anche quest’anno ad Albenga sarà dedicato alla musica e alla cultura col Concorso Pianistico arrivato alla sua 35° edizione. Ringrazio il direttore artistico Isabella Vasile che sta facendo crescere sempre più il livello di questo concorso divenuto vero e proprio richiamo per musicisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo e appassionati che, con l’occasione di questo evento decidono di visitare la nostra splendida città".

Ricordiamo che la domanda di iscrizione dovrà pervenire (salvo proroghe) entro il 5 dicembre 2022 compilata online tramite il sito www.concorsopianisticoalbenga.it presso l’apposita pagina iscrizioni.

Per informazioni rivolgersi alla dottoressa Isabella Vasile: 339.74.67.598 (esclusivamente il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00) o all’Ufficio di competenza: 0182.568844 o 0182.562261 (lunedì- venerdì 09.00-12.30 / martedì-giovedì 15.30-17.30); oppure inviare una mail a pianisticoalbenga@yahoo.it. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.concorsopianisticoalbenga.it.