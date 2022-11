Albenga, una conferenza sul Beato Francesco Faà di Bruno al Redemptoris Mater (FOTO)

Il Beato Francesco Faà di Bruno spiegato agli studenti e alle studentesse del Liceo delle Scienze Umane questa mattina, 18 novembre, presso il centro scolastico diocesano “Redemptoris Mater” di Albenga.

Dopo il saluto del direttore del centro scolastico diocesano, monsignor Mario Ruffino, e del vicario generale, monsignor Bruno Scarpino, è iniziata la conferenza sulla vita e le opere di Francesco Faà di Bruno, sulla base del suo Epistolario, la cui pubblicazione è stata curata da suor Carla Gallinaro (postulatrice della sua causa di santificazione).

Insieme a Suor Carla erano presenti, in qualità di relatori: suor Chiara Busin (già Madre Generale delle Suore Minime del Suffragio), la professoressa Anna Rizzo, che per due anni ha lavorato insieme a suor Carla e ha curato con lei l’allestimento della mostra, la dottoressa Albina Malerba, direttrice del “Centro Studi Piemontesi”, e la dottoressa Rosanna Roccia direttrice della rivista “Studi Piemontesi”.

Presenti in sala il direttore del centro scolastico diocesano, monsignor Mario Ruffino, il vicario generale monsignor Bruno Scarpino, il vicesindaco di Albenga Alberto Passino, don Ivo Raimondo e don Giacomo, rispettivamente parroco e vice parroco della cattedrale di San Michele Arcangelo, oltre gli studenti del triennio del Liceo delle scienze Umane.

La conferenza ha avuto un fuori programma, del tutto inaspettato, con la cerimonia di presentazione di un quadro commissionato dal direttore del centro scolastico diocesano e svelato al pubblico per la prima volta proprio in quest’occasione da Suor Chiara Busin, visibilmente emozionata.

La cerimonia è stata accompagnata da un canto eseguito dai bambini delle scuole elementari in onore del Beato.

Francesco Faà di Bruno fu certamente un uomo straordinario, dalla mente geniale. Nato in una famiglia nobile piemontese, si distinse per il suo coraggio durante la Prima Guerra d’Indipendenza, anche se la morte di molti commilitoni sul campo di battaglia lo ferì profondamente. Fu così che in seguito ad un profondo travaglio interiore, ampiamente testimoniato dal suo Epistolario, decise di lasciare l’esercito per curare la sua formazione culturale e dedicarsi totalmente agli altri. Dopo aver conseguito il dottorato a Parigi, ritornò a Torino dove cominciò a insegnare all’Università. In quegli anni inventò una formula di analisi matematica, che ancora oggi porta il suo nome e che è alla base di molti software. Fu inventore di strumenti per l’astronomia e fu attento ai disabili, infatti inventò il primo scrittoio per non vedenti. Compose musica, progettò e costruì una chiesa e istituì molte opere a tutela della donna e della sua dignità quali ad esempio: “L’opera di Santa Zita” (che offriva vitto e alloggio alle giovani donne che non avevano di che vivere), “Le Clarine” (che accoglievano donne in difficoltà, impiegandole principalmente nelle lavanderie), una “Tipografia al femminile” per la stampa libri scientifici, di musica e religiosi, “La classe delle educande” (per la formazione professionale della donna), quello delle “Allieve maestre ed istitutrici” (per consentire loro di conseguire un livello d’istruzione più elevato e poter quindi insegnare) e, infine, una “Casa dedicata alle ragazze madri” affinché nessuna donna avesse mai dovuto rinunciare alla propria maternità a causa della propria condizione. In campo sociale progettò per il Comune numerose attività tra cui “I bagni pubblici, lavatoi e fornelli economici per gli operai”. Fu fondatore della congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, ancora oggi presente in Italia e nel mondo con le proprie missioni. Divenne Sacerdote a 51 anni il 22 ottobre del 1876 e morì nel 1888.

Molti autori hanno scritto libri, saggi e articoli sulla vita di Francesco Faà di Bruno, tra cui il noto giornalista Vittorio Messori, che ha definito Suor Carla Gallinaro “un’investigatrice storico/scientifica”, per la ricerca eseguita, e il Beato Francesco Faà di Bruno “un italiano serio”, che è proprio il titolo del suo libro.