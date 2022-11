L'oroscopo di Corinne dal 18 al 25 novembre

ARIETE: siete dei testoni che non si arrendono lottando al fine di tagliare i traguardi ambiti alla faccia di un’economia penalizzante e ciò vi rende merito anche perché a forza di picchiare sul medesimo tasto porterete a termine ciò che avevate tralasciato. In amore per i single si apriranno inediti sipari mentre le coppie consunte pianteranno su uno zibaldone. Se la fortuna volete attirare appendete già sin d’ora dell’agrifoglio nel focolare. Festicciola a cui aderire.

TORO: la parola “chiarezza” dovrà entrare nel vocabolario quotidiano al fine di scansare malintesi o abbagli, sia che si tratti di sentimenti come di quattrini, professione o contratti. Un tipo tenterà di mettervi in cattiva luce spettegolando od oltraggiando: mettetelo in riga senza tante perifrasi e prima di confidarvi con chicchessia riflettete abbondantemente! Cominciate inoltre, già sin da questo week end, a fare qualche acquisto per i regali di Natale.

GEMELLI: cautela e buonumore risultano prelibati ingredienti al fine di affrontare un periodo complesso, agitato e trafelato dove non dare nulla per scontato. Un pizzico di tensione accompagnerà un colloquio, un esame o una faccenda delicata che alla fine però volgerà a vostro favore. Sulla strada siate molto prudenti e non accettate passaggi da brilli od incoscienti. Anche il benessere andrà tutelato facendo incetta di vitamine a attenendovi ad una alimentazione appropriata.

CANCRO: rimboccatevi le maniche, rivendicate dei diritti, siate accorti in materia finanziaria, soprassedete su un involontario torto e la spunterete in ciò a cui più tenete… Approfittate altresì del trigono di Giove per concludere un affare o risolvere una questione pratica o di cuore! A qualcuno verrà fatta una proposta da vagliare altri invece saranno preoccupati per l’andazzo generale. Essendo la gola un punto debole riparatela mettendo una sciarpa quando uscite. Mattinate convulse.

LEONE: con l’ultimo quarto di Luna che il 16 novembre si forma nella vostra costellazione preparatevi ad una settimana sferzante nel corso della quale converrà contenere la stizza, affrontare a testa alta le persone e i problemi, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi nel week end spossati, stressati, con la testa pesante e fumante… Qualcheduno vi farà arrabbiare ma guardate, ignorate e degli stolti non vi curate mentre una missiva vi stupirà…

VERGINE: quando si gioca a scacchi con la sorte bisogna esser certi di muovere la pedina giusta al fine di vincere l’ardua partita! Trovandovi in un periodo scarsamente gaudente cercate di aguzzare l’ingegno e non scaricate le vostre paturnie su chiunque capiti a tiro! La settimana appare adatta agli scambi, ai colloqui, alle compere, ai chiarimenti, alle dichiarazioni e ai cambiamenti. Una novella invece proverrà da un figliolo o da un parente di giovane età.

BILANCIA: “Tutto è bene ciò che finisce bene” sarà il vostro primo pensiero, dopo esser passati attraverso il vaglio di una prova, cavandovela per mezzo pelo striminzito da un garbuglio, una complicazione, un guaio e, malgrado persistano ansie motivate dal lavoro, dalla vostra o altrui salute, dalle finanze e dai pagamenti che pressano, vi leverete un bel fardello... Partner da spronare e compere sfiziose o obbligatorie. Occhio a non beccare raffreddori o forme influenzali!

SCORPIONE: in barba a pianeti birichini la spunterete su grane ed avversari uscendo vittoriosi da contesti deleteri, emanando un fascino pronto a catturare l’interesse altrui oppure riceverete una profferta servente da trampolino di lancio per raggiungere mete più lontane. Un neo sarà costituito dall’insistenza di un losco personaggio, un problemino di salute, di valute, da un’idea non condivisa o da una bolletta esagerata. Un anzianotto invece preoccuperà. Compleanno speciale!

SAGITTARIO: confidate nell’indulgenza di qualche stellina al fine di accostarvi al prossimo Natale in maniera positiva al di là di quelle ansie che vi hanno accompagnato in un 2022 abbastanza complicato. Una delusione bussa alla porta ma nel contempo una bella soddisfazione ve la toglierete alla faccia di chiunque abbia importunato … Rivedrete un’amica, vi sdebiterete di un favore, un’iniziativa darà frutti succulenti e festeggerete qualcosa di importante. Corrucci familiari.

CAPRICORNO: una titubanza vi manderà in tilt rendendo confuse persino le faccende più semplici: se proprio vi trovate negli impicci chiedete aiuto a chi saprà tranquillizzarvi tramite un savio ragionamento! Conti e portafoglio marcano “rossiccio” ma, se avete l’Ascendente in un segno di fuoco, potete tirarvi su una costola grazie alla buona volontà, alla tenacia e alla provvidenza… State però attenti a quello che firmate e siate diffidenti. Mal di schiena o irritazioni alle vie respiratorie.

ACQUARIO: l’opposizione dell’ultimo quarto di Luna, oltre portare qualche nativo ad alzarsi con il piede sbagliato, caldeggia la ricerca di un punto di equilibrio arduo da rinvenire causa i mille interrogativi che vi porrete. Dopo mesi tosti state riprendendo pian piano la vostra vita in mano avviando una fase nuova e sicuramente più appagante: fregatevene quindi di chi spettegola e proseguite verso un 2023 carico di promesse! Possibili pure dei simpatici ritrovi e un weekend carismatico.

PESCI: state ultimando un anno impegnativo ma adesso, pur dovendovi ancora accontentare di ciò che passa il convento, gioirete per un evento e vi caverete un bel fardello. Per non ritrovarvi all’ultimo momento a correre a destra e a manca, pianificate anticipatamente le strenne da distribuire senza scordare di includere nella lista un dono per una persona speciale. E poi sappiate che il vostro sarà un Natale singolare e per sapere in che senso non vi resta che aspettare.