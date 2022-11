Al Santa Corona forti ritardi nelle consegne del radiofarmaco, Brunetto (Lega): "PET-CT rimandate, risolvere al più presto queste criticità"

"Nel 2022, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Asl2 Savona), si è registrato un forte decremento degli esami PET-CT per i pazienti che sono per la maggioranza affetti da patologie oncologiche. A determinare questa situazione i ritardi che la ditta aggiudicatrice della gara regionale dei radio farmaci (Curium Italy Srl), ha avuto nella consegna del radiofarmaco. Inoltre mancano consegne per produzioni che, ipotizzo, non hanno passato i controlli di qualità e su cui sarebbe bene che ci fornissero spiegazioni esaustive. Questo ha significato in molti casi non permettere ai pazienti di poter eseguire gli esami diagnostici programmati che sono stati momentaneamente sospesi e riprogrammati alla prima data utile. Pur comprendendo le molteplici giustificazioni fornite dalla ditta, quali ritardi dovuti ad altre aziende produttrici o legati alle code sulla A10, chiediamo, al di là degli sforzi che stanno facendo gli operatori di Medicina Nucleare e la Asl 2, di risolvere al più presto queste criticità. Vogliamo risposte rapide e concrete perché i pazienti oncologici non debbano più attendere oltre il dovuto e subire disagi".

Lo dice in una nota il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.