Provincia, il presidente Olivieri all'Assemblea Congressuale di Anci Liguria (FOTO)

Il presidente della provincia Pierangelo Olivieri ha preso parte oggi all'Assemblea Congressuale di Anci Liguria presso la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova e convocata per eleggere il nuovo presidente dell'associazione per il quinquennio 2022-2027 e tutti i componenti dei vari organi direttivi.

Nell'ambito dei lavori dell'Assemblea sono previste assemblee congressuali relative al Piano sociosanitario Regionale, la funzione del CAL in prospettiva territoriale, gli smart villages, e l'anno europeo dei giovani 2022.

"Nel mio intervento ho fatto riferimento al ruolo di presidente del CAL Consiglio delle autonomie locali previsto dall'articolo 123 della Costituzione e di una possibilità, anche oltre a quello che è l'azione consuntiva, di una azione propositiva che potrebbe essere, da parte dei comuni e delle province, di proporre a Regione Liguria una legge sulla delega di quelle che sono le funzioni che Regione può passare alle autonomie - comuni e in particolare province - sotto il profilo esecutivo per tornare a quella corretta ripartizione tra funzioni di programmazione che ha l'ente regione e funzione invece esecutiva degli enti locali propriamente detti per arrivare a quelle risposte concrete che il territorio, comunità, attività produttive, mondo sociale e associativo richiedono", commenta il presidente Olivieri.