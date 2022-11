Punti nascita, Candia e Pastorino: "Cortocircuito all’interno del centrodestra: prima annunciano tagli per poi ritirare tutto"

"Se la cosa non fosse serissima ci sarebbe da ridere - commentano Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e Selena Candia, Consigliera Regionale della Lista Sansa - Abbiamo appreso che esponenti di Fratelli d’Italia sono andati all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per rassicurare che il centro nascite non sarà chiuso. Tutto questo dà l’idea del cortocircuito all’interno del centrodestra.