Al Santa Corona manca il radiofarmaco, saltano le indagini PET-CT: "In corso le procedure di contestazione alla ditta fornitrice"

"Si comunica che in data odierna la S.C. di Medicina Nucleare non ha potuto eseguire indagini PET/CT per mancata fornitura del prodotto necessario per lo svolgimento delle stesse (18F-FDG) da parte della ditta incaricata". Lo afferma l'Asl 2 Savonese attraverso una nota stampa inerente quanto avvenuto stamane all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"I pazienti in appuntamento, principalmente oncologici, sono stati avvertiti quanto più tempestivamente possibile, o per via telefonica o di persona presso la nostra Struttura, e sono stati invitati ad attendere nostre comunicazioni in merito alla riprogrammazione delle indagini, che avverrà nel più breve tempo possibile - prosegue la nota - Sono in corso le procedure di contestazione alla ditta fornitrice per il disservizio arrecato ai pazienti".

"ASL2 si scusa per il disagio che pure non dipende dalla volontà o dalle procedure dell'Azienda" concludono dall'azienda sanitaria.