Tieniti forte, il Black Friday del Molo 8.44 è in arrivo

Ogni settimana al Molo 8.44 di Vado Ligure si possono trovare fantastiche promozioni per lo shopping che consentono di risparmiare e di portare a casa acquisti nuovi e preziosi.

Nei prossimi giorni però, in occasione del Black Friday, le fantastiche promozioni saranno estese ad ogni negozio. Si potranno acquistare capi invernali, oggettistica e arredamento per il proprio nido, giochi per i bambini, necessaire per gli animali e per lo sport ad un prezzo davvero conveniente.

E visto che Natale si avvicina il Black Friday rappresenta anche un ottimo momento per comprare i primi regali da mettere sotto l’albero.

"Ti aspettiamo al Molo 8.44" dicono dalla direzione del Molo.