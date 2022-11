L'Italrugby perde a Marassi, ma la meta più bella è di Pierre Bruno: la sua Jessica gli dice si

Davvero tante se ne sono viste sul campo del "Luigi Ferraris" nella sua centenaria storia. Gioie, contestazioni, invasioni festose, esultanza sfrenate (chi non ricorda il bacio di Didi Nicola a una poliziotta in servizio dopo un gol vittoria segnato con la maglia del Genoa all'Atalanta) e anche un matrimonio, seppur non durante un match.

Quest'oggi, grazie al test match autunnale dell'Italia di rugby è arrivato l'ennesimo capitolo di questa travagliata storia: al termine della gara l'ala della nazionale e della franchigia delle Zebre Pierre Bruno, anello alla mano, si è inginocchiato davanti alla sua Jessica per chiederne la mano.