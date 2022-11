Incidente in via Galileo Ferraris a Vado Ligure questa mattina. Si è trattato di uno scontro tra un’auto e uno scooter in cui ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 72 anni.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.45 e immediatamente si sono recati sul posto i sanitari con l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Spotorno.

Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.