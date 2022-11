Presentata la rassegna “AlbengAteatro2023”: un ricco cartellone all’Ambra dal 15 dicembre al 22 aprile

“Urge che il Teatro ritorni a essere qualcosa di vivo, di forte, che turbi i cuori inerti: una doccia al servizio dell’igiene morale, una doccia, un esercizio, un combattimento”. Lo affermava il filosofo e saggista José Ortega y Gasset. Albenga ha sentito la mancanza del suo Teatro, della sua rassegna, che, dopo tanta attesa, torna più viva che mai.

E’ stata presentata ufficialmente ieri, sabato 19 novembre, in un gremito Teatro Ambra, la nuova Stagione di Albenga, la rassegna della Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Albenga.

Riparte giovedì 15 dicembre 2022 alle 21, con uno spettacolo fuori abbonamento, “La finta ammalata” di Carlo Goldoni, che vede in scena Franco Oppini. Il programma comprende dieci spettacoli, di cui sette in abbonamento e tre fuori abbonamento.

“Di comune accordo con l’amico Giorgio Caprile abbiamo voluto proporre, fuori abbonamento, una due giorni del suo spettacolo - spiega Mesiano -, infatti ‘La finta ammalata’ andrà in scena giovedì 15 dicembre ad Albenga e venerdì 16 ad Alassio”.

“In questa edizione, ricca di validi ed esperti protagonisti del panorama teatrale italiano, dopo ben 5 anni, ho voluto ripropormi anch’io – prosegue -. Ho coinvolto il simpatico e bravo amico Max Pisu che, messo al corrente di una sceneggiatura, scritta dall’albenganese Carla Lombardi, che sarà al mio fianco in scena, ha accettato immediatamente. Spero e credo che dopo tanto tempo la gente continui a stare vicina al Teatro Ambra e che, come ogni stagione. accorra numerosa”, conclude Mesiano.

Questo il cartellone della rassegna albenganese che da ben quattordici edizioni porta il teatro di qualità nella cittadina ingauna.

GIOVEDI' 15 DICEMBRE 2022 ORE 21,00 (SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO)

FRANCO OPPINI

MIRIAM MESTURINO–ROBERTO D'ALESSANDRO-GIORGIO CAPRILE

“LA FINTA AMMALATA”

di Carlo Goldoni, adattamento e regia di Giorgio Caprile

MERCOLEDI' 28 DICEMBRE 2022 ORE 21,00 (SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO)

MARCO GHINI E BRUNO ROBELLO DE FILIPPIS

“A SCUOLA DI VITA”

SPETTACOLO BENEFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BASTA POCO

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 ORE 21,00

ALESSANDRO BENVENUTI

“PANICO MA ROSA” - DIARIO DEL TEMPO SOSPESO

Di e con Alessandro Benvenuti

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 ORE 18,00

DEBORA CAPRIOGLIO – EDY ANGELILLO

BLAS ROCA REY – ADELMO FABO

“LA CILIEGINA SULLA TORTA”

scritto e diretto da Diego Ruiz

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 ORE 21,00

MARGHERITA FUMERO – MARIO BOIS – MAURO VILLATA

“SHERLOCK HOLMES” E IL MISTERO DI LADY MARGARET

Giallo comico di Valerio di Piramo e Cristian Messina

SABATO 18 MARZO 2023 ORE 21,00

COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO

“O’ SCARFALIETTO”

di Eduardo Scarpetta, Regia di Alfonso Rinaldi

DOMENICA 19 MARZO 2023 ORE 18,00 (SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO)

FRANCO FASANO

“IO AMO: …Così ogni tanto mi oriento”!

Incontro tra musica e parole

PRESENTAZIONE LIBRO E SPETTACOLO MUSICALE AD OFFERTA LIBERA PRO AMBRA

DOMENICA 2 APRILE 2023 ORE 18,00

MARCO FALAGUASTA

“NON CI FACCIAMO RICONOSCERE”

di Marco Falaguasta regia di Gabriele Pignotta

SABATO 15 APRILE 2023 ORE 21,00

KETTY ROSELLI

alla chitarra LUCIANO MICELI

“WOMAN IN ROCK”

di e con Ketty Roselli

SABATO 22 APRILE 2023 ORE 21,00

MARIO MESIANO – CARLA LOMBARDI

con l'amichevole video/partecipazione di MAX PISU

“AL CUOR NON SI COMANDA”

di Carla Lombardi, regia di Mario Mesiano

Per i vecchi abbonati sarà possibile confermare e rinnovare il proprio abbonamento entro e non oltre sabato 3 dicembre 2022. Gli abbonamenti (per i vecchi abbonati) saranno in vendita presso il Teatro Ambra nelle giornate di venerdì 25 novembre e 2 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e sabato 26 novembre e 3 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Da domenica 4 dicembre sarà possibile acquistare nuovi abbonamenti o biglietti per i singoli spettacoli presso:

IAT PIAZZA SAN MICHELE - UFFICI S HUB - STROBE SRL ALBENGA - CASA DEL DISCO -ALASSIO - TICKET ONLINE www.Italianticket.it