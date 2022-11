Toti sui provvedimenti del Governo: "Meno tasse e non riduzione di Iva su pane e latte"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene, via Facebook, commentando i provvedimenti del Governo Meloni per far fronte all'aumento dei prezzi dovuti al rincaro dell'energia.

Per il governatore è necessario abbassare le tasse ai lavoratori anziché togliere l'Iva per in anno su pane e latte.

Toti, dalla sua pagina Facebook, scrive: 2Piccolo suggerimento non richiesto al Governo che sostengo, dopo la lettura domenicale dei giornali. Ridurre l’Iva su pane e latte porterà un beneficio economico minimo alle famiglie (si applica già l’aliquota più bassa) e un discreto costo per lo Stato. Ma soprattutto porterebbe un beneficio uguale per tutti: lo sconto al litro di latte o al chilo di pane si applicherebbe infatti al più povero dei lavoratori e al più ricco degli industriali, in modo identico".

"CREDO - prosegue il governatore - che entrambi preferirebbero avere quello sconto fiscale in busta paga: il lavoratore pagherebbe meno tasse e metterebbe più soldi in tasca proporzionalmente al suo stipendio, mentre il datore di lavoro pagherebbe meno oneri e magari potrebbe assumere un lavoratore in più, oltre a produrre in modo più competitivo".