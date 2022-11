Incidente a Finale: due auto coinvolte, mamma e figlio al Santa Corona in codice giallo (FOTO)

Un incidente ha coinvolto due auto nel primo pomeriggio di oggi a Finale Ligure in via Brunenghi, all'incrocio con via Nievo e via XXV Aprile all'altezza della caserma dei Carabinieri.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14 e immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica Sierra e i militi della Croce Verde di Finale.

Secondo quanto riferito, ad avere la peggio sono state una mamma con il suo figlio. Dopo le prime cure da parte dei sanitari del 118, i due sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure senza però aver subito gravi conseguenze.

Sul posto anche la Polizia locale per regolare il traffico che ha subito ritardi in direzione monte, da Marina a Borgo.