Tovo, in scena “Le donne in teatro” per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre alle 21, nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, la compagnia teatrale di Tovo San Giacomo "Gli Zanni", in collaborazione con il Comune, porterà in scena lo spettacolo "Le donne in teatro" presso la sede del Salone delle feste.

Sul palcoscenico reciteranno quattro donne che alterneranno monologhi tratti da ”La dissociazione schizofrenica” di Vittorino Andreoli, “Lo stupro e a la puttana in manicomio” di Franca Rame e la “Medea di Euripide”, oltre a brani di taglio divertente, come "La vedova e la sessuologa di Anna Marchesini" e “La topastra” di Stefano Benni.

Lo spettacolo teatrale, ideato e diretto dal regista Nino Manitto, vedrà la partecipazione di Cira Graziano, Filomena Angelico, Antonietta Rembado e Elisabetta Galano.

L'ingresso libero a offerta, per i temi trattati è consigliato a un pubblico adulto.