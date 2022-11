Violenza sulle donne, ogni giorno in Liguria due richieste di aiuto. Giovedì un incontro

Nel primo trimestre del 2022 sono arrivate dalla Liguria due telefonate al giorno al 1522 , il numero gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

In generale i dati della Istat segnalano negli ultimi quattro anni una crescita dei casi che sono passati dai 120 nel primo trimestre 2019 agli attuali 167 nel primo trimestre 2022.