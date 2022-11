A Casarza Ligure un evento no vax, invitato anche Muzio. Garibaldi (Pd): "Pericoloso che un'amministrazione pubblica patrocini un evento contro le vaccinazioni anti Covid"

“Trovo pericoloso che un Comune e la sua amministrazione pubblica, in questo caso quella di Casarza Ligure, patrocinino un evento di associazioni novax per parlare delle reazioni avverse dei vaccini. E’ infatti assurdo che, ancora oggi, di fronte a chiare evidenze scientifiche, si possa continuare a mettere in dubbio la campagna di vaccinazione e la loro efficacia L’aspetto ancora più preoccupante, però, è che all’evento è annunciata - secondo quanto dichiarato dagli organizzatori - la possibile presenza del consigliere regionale Claudio Muzio, che mi auguro smentisca la sua adesione all’iniziativa. Forse il consigliere ha dimenticato tutte le battaglie che le istituzioni pubbliche, tra cui la Regione, hanno messo in campo per la diffusione del vaccino anti Covid, per mettere in sicurezza la popolazione più fragile e per contrastare il diffondersi della pandemia”, lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi, dopo l’annuncio della proiezione di un documentario e un dibattito sulle reazioni avverse dei vaccini patrocinato dal Comune di Casarza Ligure a cui potrebbe essere presente, secondo gli organizzatori, anche il consigliere regionale Claudio Muzio.