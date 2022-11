Albenga, Bruno Robello de Filippis neo segretario cittadino di Fratelli d’Italia

Forte del successo delle recenti elezioni politiche di settembre Fratelli d’Italia dà un ulteriore colpo di reni per un rilancio politico della città. Bruno Robello De Filippis è stato nominato nuovo segretario cittadino del partito di Giorgia Meloni.

"Un incarico prestigioso che apporterà un contributo significativo per il nostro movimento – dice soddisfatto Roberto Crosetto, presidente di Fratelli d’Italia ad Albenga – Robello De Filippis conosce bene la città e le sue dinamiche ma soprattutto le esigenze degli albenganesi. In una politica sempre più dormiente il neo segretario sarà capace di dare nuovi stimoli per migliorare una lunga fase di stagnazione".

Ovviamente soddisfatto del nuovo incarico Bruno Robello De Filippis: "In passato avevo già assunto ruoli importanti come assessore e consigliere comunale. Conosco quindi perfettamente la macchina amministrativa e non solo quella politica. Sicuramente, con la collaborazione di tutto il nostro gruppo, mi impegnerò in modo determinante alla nascita di una squadra forte e competitiva in vista delle elezioni amministrative del 2024".