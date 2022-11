Savona, l'autobus ritarda e poi si guasta: al cambio multato 17enne

Stava aspettando l'autobus a Spotorno in ritardo di mezz'ora, poi salito a bordo dopo 4 fermate lo stesso ha avuto un guasto. La ripartenza e a Savona il cambio in via Stalingrado con un mezzo sostitutivo ma a bordo è stato sanzionato dal controllore perché il biglietto era scaduto.

Questa la vicenda capitata ad un 17enne, Gabriele Rotta, che è stato multato dopo un viaggio più che movimentato.

"L'autobus 40 è arrivato con mezz'ora di ritardo e dopo quattro fermate si è fermato per un guasto, poi è ripartito andando piano ai 50 all'ora e si è fermato nei pressi delle Officine, in una zona dove non si ferma mai" spiega Gabriele che doveva essere a scuola alle 9.00 ed è arrivato nettamente in ritardo.

"È arrivato un altro mezzo sostitutivo e a bordo sono saliti i controllori che mi hanno multato perché il biglietto era scaduto a causa dei ritardi. Di solito io ho l'abbonamento e mi era scaduto e allora ho fatto il biglietto, peró il controllore non l'ha guardato neanche".