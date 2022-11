La prevendita di RobotEra sarà la più importante del 2022? Il grande potenziale del nuovo progetto di metaverso

Quest'anno il mercato è andato in fibrillazione per il metaverso. I progetti di metaverso vengono creati da entità interne ed esterne al settore, per un semplice motivo: il metaverso ha il potenziale per diventare una rete sociale virtuale su una scala che i social media del Web2 possono solo immaginare.

In questo settore, RobotEra si è distinto per le impressioni positive che ha suscitato, in particolare per Ie sue caratteristiche uniche, unite al coinvolgimento sociale.

Cosa rende RobotEra così interessante?

In RobotEra è possibile creare robot ed edifici.

Si prevede che entro il 2028 il settore del metaverso raggiungerà i 730 miliardi $ nel mercato globale, come dimostrato dal lancio di numerosi nuovi progetti.

Al momento, per avere successo a lungo termine è fondamentale proporre un metaverso che abbia un piano preciso e basi solide.

Ecco perché gli investitori sono attratti dalla presale di RobotEra. Il progetto ha diverse caratteristiche uniche per le quali potrebbe diventare uno dei mondi virtuali principali, dove saranno gli stessi giocatori ad avere potere creativo.

In RobotEra gli avatar dei giocatori saranno dei robot futuristici. A differenza di altri progetti crypto gaming, l'aspetto sociale ha una grande importanza, per questo i giocatori potranno partecipare ad una vasta gamma di esperienze sociali, tra le quali concerti, discoteche, saloni e musei.

Sarà anche possibile creare le proprie esperienze interattive, senza alcuna conoscenza del coding o della programmazione. L'editor di RobotEra permette ai giocatori di creare compagni robot ed edifici che si potranno anche vendere sul marketplace.

Il team di RobotEra ha implementato una meccanica intelligente per proporre esperienze sociali sempre nuove. Sarà possibile organizzare eventi e vendere i biglietti che gli altri giocatori potranno acquistare con il token TARO, la valuta del gioco.

TARO offre una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di mettere il token in stake sulla piattaforma, una soluzione ideale per chi vuole avere una fonte di guadagno passiva.

Al momento RobotEra è nella sua prima fase di presale, con il valore di TARO a 0,020 $. Nelle fasi successive il valore aumenterà, con la seconda fase che lo vedrà salire a 0,025 $.

Nella terza e ultima fase il valore salirà a 0,032 $. TARO può essere acquistato con USDT o ETH, con un investimento minimo di 20 $.

RobotEra può diventare il metaverso più importante

Il metaverso continuerà a fare notizia nel 2023 e gli appassionati di criptovalute andranno in cerca di progetti con idee concrete.

Uno di questi è sicuramente RobotEra, in quanto presenta diverse scelte di design che lo rendono un progetto da seguire.

Il potenziale per gli investitori in questo settore è enorme, quindi dovrebbero dare un’occhiata almeno ai progetti migliori.