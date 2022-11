Alassio, torna la "notte bianca" dell'Istituto Don Bosco: il 25 novembre l'appuntamento aperto a tutti

Venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 17.30 (con accoglienza a partire dalle 17.00) e all’incirca fino alle ore 22.00, si terrà una nuova edizione della Notte Bianca del Liceo Don Bosco di Alassio dal titolo “Homo Peregrinus. Perché lasciamo la nostra casa?”.

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, le aule dell’Istituto torneranno ad animarsi ospitando interviste, conferenze e letture, accompagnate da momenti musicali e da un piccolo rinfresco.

Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti, gratuita e senza prenotazione, durante la quale gli studenti del Liceo Economico-Sociale e del Liceo Scientifico, affiancati da esperti e professionisti, esploreranno il tema scelto per quest’anno, ovvero quello delle migrazioni.

Evento centrale della serata sarà l’intervento del dott. Davide Lampugnani dell’Università Cattolica di Milano, il quale tratterà il tema della società del rischio e della generatività sociale.

La Notte Bianca del Liceo Don Bosco vuole proporsi come un momento speciale per fare cultura e per concretizzare uno dei principi della scuola scuola salesiana, ovvero mettere al centro e rendere protagonisti i giovani.

Il programma completo verrà reso disponibile sul sito internet dell’Istituto e sui suoi canali social (Facebook e Instagram), ma non esitate a contattarci per ulteriori informazioni all’indirizzo segreteria@donboscoalassio.it, al numero 0182-640309 o attraverso le pagine social.