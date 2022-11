Contro la violenza sulle donne, dal Soroptimist Internazional Club di Savona “Donne e maternità: perché sia una scelta responsabile”

Giovedì 24 novembre alle 17 presso la sala del Consiglio Comunale di Savona, nell’ambito della settimana contro la violenza sulle donne, si terrà “Donne e maternità: perché sia una scelta responsabile”, a cura del Soroptimist International Club. A parlarne sarà la dottoressa Paola Pregliasco, pediatra, sino al 2011 direttore del Dipartimento Materno-Infantile della Asl2 Savonese, da sempre in prima linea nella cura e nel sostegno dei minori e delle donne.

“È necessario sottrarre le donne ‘all’opera pericolosissima delle fattucchiere’: con questa frase la Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 1975 spronava il legislatore ad affermare i diritti delle gestanti e a modificare la legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza – affermano gli organizzatori dell’evento -. Il 1975 fu del resto un anno significativo per la tutela dei diritti femminili, poiché nel maggio e nel luglio di quell’anno videro la luce la riforma del diritto di famiglia (che dava finalmente attuazione alla parità dei coniugi sancita dalla Costituzione) e l’istituzione dei consultori”.

“In un momento storico che vede la riduzione del numero e dell’attività dei consultori, gli ennesimi attacchi alla legge 194/1978, lo sfavore per l’aborto farmacologico e la contraccezione di emergenza, nell’ambito della settimana contro la violenza sulla donne, il Soroptimist International Club di Savona, fra le cui finalità vi è quella di sostenere il potenziale delle donne, ha deciso di partecipare alla settimana contro la violenza di genere con un’iniziativa volta a riaffermare il diritto a una sessualità consapevole e a una maternità vissuta come scelta volontaria e non come frutto del caso o, peggio, di imposizione esterna”, concludono dal Soroptimist International Club di Savona.