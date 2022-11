Diocesi, dal 23 novembre un corso su Savona e sul Complesso museale della Cattedrale

La Diocesi di Savona-Noli e il Complesso Museale della Cattedrale organizzano un corso di formazione sulla storia di Savona e in particolare del complesso stesso. Ci si potrà "immergere" nell'arte religiosa del Medioevo e del Rinascimento della città, si "conosceranno" la famiglia Della Rovere, Napoleone Bonaparte e Pio VII e si visiterà il museo della Cattedrale, il coro ligneo, il Chiostro Francescano, la Cappella Sistina e gli Appartamenti di papa Chiaramonti.

L'iniziativa si terrà dalle ore 14:45 alle 17:45, di cui le lezioni teoriche nell'aula magna del Liceo Chiabrera Martini, in via Ambrogio Aonzo 2. Si inizierà mercoledì 23 novembre: l'introduzione sarà condotta da Aureliano Deraggi, Ugo Folco e Silvia Ivaldi. A seguire un breve excursus storico sulla Savona medioevale e rinascimentale a cura di Furio Ciciliot, presidente della Società Savonese di Storia Patria.

Da tempo gli uffici della Curia e la Cattedrale lavorano per individuare approcci, metodi e strategie comuni al fine di sensibilizzare, in particolare scuole e famiglie, alla conoscenza e fruizione consapevole e adatta alle diverse età e culture dei monumenti e delle opere d'arte conservati nel complesso museale - evidenza il professor Aureliano Deraggi, direttore della Pastorale Scolastica e del corso - Ci sta a cuore la promozione di percorsi di lettura dell'opera alla ricerca delle radici storiche, spirituali e religiose della città e della diocesi". Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio diocesano Pastorale Scolastica all'indirizzo web chiesasavona.it/ufficio-pastorale-scolastica.