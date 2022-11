Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, tre eventi a Varazze

La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con tre appuntamenti a Varazze nella giornata di venerdì 25 novembre.

Un femminicidio ogni tre giorni, circa una donna su tre nel mondo ha subito violenza nella sua vita. Violenza verbale, psicologica, fisica, violenza economica, che si verifica quando alle donne viene negata l’autonomia finanziaria. I numeri sembrano non lasciare scampo, ma la violenza non è un destino. Contro la violenza si può combattere, e lo dimostrano le storie, e sensibilizzare con iniziative sull'argomento.

La Città di Varazze, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere presenta 3 importanti momenti di riflessione e di formazione: il 25 novembre si inizia al mattino: 3 turni, 10/11, 11/12, 12/13 Corso gratuito di autodifesa a cura di "CAPA Defence Academy A.S.D" presso il Palazzetto dello Sport. Per informazioni: parisi.carmelo@capadefence.it cell: 345 2403762.

Il pomeriggio, dalle ore 16:45, in collaborazione con la Croce Rossa Sezione di Varazze, in Piazza Nello Bovani si terrà l'esibizione "Spezziamo le catene" a cura di A.S.D Danzastudio di Varazze, con brevi letture delle studentesse del Liceo Statale Chiabrera-Martini.Un evento fortemente voluto dal comune di Varazze. Le donne per uscire dalla violenza hanno bisogno di avere qualcuno a cui raccontare cosa accade, sapere che c’è un’alternativa, il numero 1522, antiviolenza e stalking è uno spazio protetto e sicuro che accoglie e sostiene la narrazione delle donne.