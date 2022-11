Venerdì a Genova Alessandro Masi presenta il suo libro "L’artista dell’anima. Giotto e il suo mondo"

Venerdì 25 novembre, ore 17,00 Biblioteca Civica Berio, Sala dei Chierici, via del Seminario 16, a Genova, Alessandro Masi presenta il suo libro "L’artista dell’anima. Giotto e il suo mondo". Introduce Francesco De Nicola, Presidente del Comitato di Genova della “Società Dante Alighieri”. Partecipa Piero Boccardo, già Soprintendente alle collezioni museali del Comune di Genova.

Alessandro Masi, storico dell’arte e Segretario Generale della “Dante Alighieri”, con un coinvolgente intreccio di documentazione e creatività sostenuto da appropriate citazioni letterarie e dalle presenza in controluce di grandi personaggi come San Francesco d’Assisi e Dante Alighieri, ha ricostruito nelle sue diverse sfaccettature tra luci ed ombre la figura di Giotto che, rinnovando e riempiendo di umanità la pittura medievale, pose le premesse per il nostro grande Rinascimento.

"Masi - evidenzia Lella Cordano, Segretaria del Comitato di Genova della Società Dante Alighieri - ha scritto un’avvincente biografia romanzata che, sempre tenendo sullo sfondo i suoi più celebri dipinti, presenta un’immagine per molti aspetti inedita di Giotto, uno dei massimi protagonisti dell’arte e della civiltà italiana".