Inammissibile la class action contro Autostrade, il tribunale boccia l'istanza di Sansa

“Non pare, - si legge nella sentenza - dalla prospettazione del ricorso, che queste situazioni siano dedotte come successive ed autonome violazioni degli obblighi manutentivi e di custodia e non piuttosto come conseguenze necessarie ed inevitabili della violazione di tali obblighi nel periodo anteriore al crollo del viadotto Polcevera; in questo secondo senso si deve osservare che esse sono, in parte, future e quindi che non potrebbero essere dedotte come condotte illecite causative di danno ma solo quali componenti o fattori causali di un danno non ancora concretizzatosi nella sua interezza”.