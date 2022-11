Vaccini, Muzio (FI) al Pd: "Da vaccinato difendo la libertà di pensiero di chi ha dubbi"

“Al capogruppo del P in Regione Luca Garibaldi, che mi attacca per la mia partecipazione, sabato prossimo a Casarza Ligure , alla proiezione di un documentario sugli effetti avversi dei vaccini, dico che la libertà di pensiero va sempre difesa. Garibaldi ha davvero una strana idea di democrazia: grida allo scandalo contro di me per il solo fatto di aver liberamente espresso la volontà di assistere all’evento ed ascoltare il punto di vista altrui. Sono stato invitato e parteciperò perché sono un uomo libero e tale voglio rimanere. Sono vaccinato e non sono no vax, però sono curioso di conoscere, ascoltare e approfondire anche idee diverse dalle mie”. È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.