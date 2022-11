"La manovra di disostruzione... Un atto salvavita": a Savona una serie di incontri alla Scuola Rossello

Due mamme savonesi, Caterina Sambin e Martina Migliaccio, hanno deciso di organizzare una serie di incontri rivolti ai docenti e ai genitori degli iscritti alla Scuola S.M.G. Rossello di Savona dal titolo "La manovra di disostruzione... Un atto salvavita". Gli incontri saranno a cura dell’Associazione CRESC.I, con la partecipazione del dott. Amnon Cohen e della dott. Federica Baldi.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 28 novembre, alle ore 15.00, presso la sede della Scuola M.G. Rossello a Savona.

"Si tratta di un tema nei confronti del quale tutti gli insegnanti e i genitori devono essere sensibilizzati”, ha voluto sottolineare Caterina Sambin, una delle due mamme promotrici di questa iniziativa.

“Purtroppo ogni anno in Italia sono oltre 50 le morti stimate fra i bimbi per inalazione di un corpo estraneo, che può essere cibo oppure un gioco - ha evidenziato Martina Migliaccio - Un intervento tempestivo, semplice ma effettuato in maniera corretta - ha aggiunto - può evitare conseguenze drammatiche”.

“L’impegno della nostra scuola non solo è volto. a offrire ai propri iscritti il miglior percorso didattico e formativo, ma pone al centro della propria attenzione la salute e la sicurezza degli alunni nel loro percorso di crescita a partire dalla scuola materna fino alle medie” ha voluto sottolineare la Preside Suor Bernardina Tató.

“In considerazione del tema abbiamo già raccolto ampia adesione - ha dichiarato Martina Migliaccio - e poiché all’incontro può accedere un numero chiuso di partecipanti al fine di consentire a tutti di prendere parte anche a esercitazioni pratiche, prevediamo sin da ora che a questo primo appuntamento di lunedì 28 novembre ne seguiranno altri nel corso dell’anno” ha concluso.

L’ Associazione CRESC.I, nata nel 1995 per volontà del dott. Amnon Cohen, oggi consulente medico-scientifico della Onlus, da oltre 25 anni è impegnata a favore del benessere dei bambini e delle loro famiglie.