La storia di Giovanni Poggi diventa un docufilm: a Savona la presentazione del progetto "Il Sottobosco"

Una vita da film. Quella di Giovanni Poggi, storico ceramista di Albissola Marina, si presta bene ad essere raccontata sul grande schermo e proprio per questo, nel 2020, Luca Bochicchio, storico dell’arte, direttore del MuDA – Museo Diffuso Albisola e oggi anche tra i curatori del Museo della Ceramica di Savona, ha creato una squadra tutta savonese per trasformare la sua idea in realtà. È nato così il progetto “Il Sottobosco. Giovanni Poggi: la vita, la ceramica”, un docufilm che racconta gli oltre 70 anni di carriera del ceramista, fondatore, insieme a Eliseo Salino e Mario Pastorino, delle celebri Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina.

Dopo quasi due anni di lavorazione, il progetto viene ufficialmente presentato al pubblico: mercoledì 30 novembre, presso il Nuovofilmstudio di Savona, due proiezioni gratuite e ad accesso libero (alle 18 e alle 20.30, fino ad esaurimento posti). Solo in primavera partirà ufficialmente il piano di distribuzione del docufilm, che travalicherà i confini liguri per raggiungere pubblici di respiro nazionale e internazionale.

“Giovanni Poggi è uno dei patrimoni storici di Albisola – ha dichiarato Luca Bochicchio – La sua dedizione e il suo impegno nel portare avanti la tradizione ceramica albisolese e allo stesso tempo l’aver affiancato alcuni dei più importanti artisti del Novecento, lo rendono una memoria storica e artistica preziosa per la comunità albisolese, ma anche per quella artistica nazionale e internazionale”.

Il progetto, iniziato in piena pandemia e affidato al regista albisolese Enrico Bonino e alla produzione esecutiva di DLQ Creative Factory, è un vero e proprio viaggio nella vita di Giovanni Poggi. La sua storia privata e professionale è raccontata attraverso aneddoti e ricordi sulla sua famiglia e sul suo legame viscerale con la ceramica. Sarà lo stesso Giovanni, alternato a personalità di spicco dell’arte e della cultura savonese e non solo, a guidarci alla scoperta del rapporto intenso con la sua famiglia e i tantissimi artisti che hanno scelto le San Giorgio come laboratorio per la loro produzione.

Promosso dall’Associazione Culturale bolognese Bologna Art Managers, il docufilm è stato possibile grazie al supporto della Fondazione De Mari di Savona e del Comune di Albissola Marina. Il progetto ha anche il patrocinio del Comune di Albisola Superiore. Tra gli autori, oltre a Bochicchio e Bonino, anche Silvia Basso, Stella Cattaneo e Daniele Panucci (Amici di Casa Jorn) e Michele Delucis e Silvio Ottonello (DLQ Creative Factory).