Loano, in piazza Rocca torna "Un panettone per la vita" di Admo

Torna “Un panettone per la vita”, la campagna di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) volta a raccogliere fondi per l’attività di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo.

Scegliendo i pandori ed i panettoni proposti dai volontari sarà possibile sostenere concretamente tutte le attività di Admo. A Loano i volontari saranno in piazza Rocca sabato 26 novembre dalle 9 alle 18.30.

Quest'anno è possibile scegliere tra: il panettone classico, con soffice impasto lievitato naturalmente per oltre 2 giorni con solo lievito madre, arricchito da profumati canditi d’arancia, cedro di Calabria e polposi acini d’uva sultanina; il pandoro: la a lievitazione naturale, la qualità superiore degli ingredienti e la lavorazione lenta ed armoniosa rendono questo pandoro incredibilmente soffice e delicato, unico nel suo genere; il panettone con gocce di cioccolato: all’impasto del soffice Panettone natalizio, nato da ore di lunga lievitazione e da ingredienti selezionati, si aggiunge l’intenso sapore del cioccolato, per sorprendere chi si ama con un dolce goloso e originale; il gran panettone, un panettone da un 1 chilo confezionato in scatola regalo ed impreziosita da decorazione e cartiglio Admo; il panettone pere e cioccolato, un abbinamento originale che unisce alla dolcezza della pera candita, l’intensità del cioccolato in scaglie; il panettone al caramello, che reinterpreta la tradizione di un dolce classico aggiungendo una inconfondibile farcitura al gusto di caramello.

I dolci potranno essere acquistati direttamente presso lo stand o anche tramite il sito Internet di Admo, per se stessi o come regalo ai propri cari.

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata nel 1990 con lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. Infatti per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche genetiche. Admo svolge un ruolo fondamentale di sensibilizzazione, fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla tipizzazione HLA e quindi alla sua iscrizione nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy. Admo è il principale interlocutore associativo delle Competent Authorities nazionali per quanto riguarda lo sviluppo del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, i metodi di tipizzazione, le normative sanitarie e anche le politiche di reclutamento su vasta scala. Admo si rapporta quindi a livello nazionale e internazionale con istituzioni politiche e sanitarie, commissioni scientifiche e associazioni di volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute.