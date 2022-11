No alla violenza sulle donne: Cairo inaugura una panchina rossa a Porta Soprana

Un urlo unanime: no alla violenza sulle donne. Cairo Montenotte inaugura una panchina rossa, donata da Conad con la partecipazione di Telefono Donna, nella zona di Porta Soprana.

L'appuntamento è fissato per venerdì 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Questo il programma: ore 11 taglio del nastro; ore 17.15 ritrovo dalla panchina rossa. A seguire camminata anti-violenza in via Roma. Momento conclusivo in piazza della Vittoria con la partecipazione delle associazioni cairesi.

La cittadinanza è invitata ad indossare qualcosa di rosso in segno di partecipazione.