Albenga, Maurizio Sguotti e Kronoteatro candidati al Premio Ubu, il più importante per il teatro in Italia

Maurizio Sguotti e Kronoteatro vengono candidati, per il secondo anno consecutivo, al Premio Ubu nella categoria miglior curatela / organizzazione per il festival Terreni Creativi.

Il Premio Ubu, ideato nel 1977 da Franco Quadri, è considerato il più importante premio del teatro italiano. "È, storicamente, un riconoscimento dallo sguardo lungo, che cerca di individuare non solo il meglio che c’è, ma quello che verrà, aprendosi alle nuove prospettive". Le nomination e le premiazioni sono determinate dagli esiti di una consultazione referendaria tra più di sessanta critici e studiosi teatrali italiani.

Dopo aver ritirato pochi mesi fa il Premio Hystrio-Altre Muse, che si è andato ad aggiungere al Premio Rete Critica e al Premio Garrone, Kronoteatro concorre per un altro importante premio nazionale.

“Crediamo che questi siano segnali di quanto il nostro festival ha saputo guadaganrsi uno spazio nel panorama del teatro nazionale e quanto il nostro lavoro sia apprezzato e riconosciuto in tutta Italia. Peccato che a questo apprezzamento e a questi riconoscimenti non corrispondano né a livello locale, né regionale, né nazionale, dal Ministro della Cultura, un sostegno economico non solo adeguato ma perlomeno dignitoso"

Ancora una volta Kronoteatro e Maurizio Sguotti rappresentano la Liguria nel comparto teatrale nazionale: oltre a loro, a contendersi il Premio nella categoria miglior curatela / organizzazione, saranno infatti Danila Blasi (PIN Doc) dalla Sicilia e Collettivo Amigdala (Periferico Festival) da Modena.

La serata di premiazione sarà lunedì 12 Dicembre al Teatro Arena del Sole di Bologna e si potrà seguire in diretta su Radio3 Rai.